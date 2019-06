USA koondise sangar: MM-tiitlit on võimatu ilma geideta võita

"Elagu geid!" vahendas Rapinoe' sõnu The Guardian. "Kui võistkonnas pole geisid, on võimatu tiitlit võita. Seda pole kunagi tehtud. Mitte kunagi! See on teaduslikult tõestatud," lisas ta.

Rapinoe läks oodatult tülli ka USA presidendi Donald Trumpiga. Vutiässalt küsiti, kas ta läheks maailmameistriks tulemise korral Valgesse majja ja vastus oli jõuline: "Ma ei lähe sinna kuradi Valgesse Majja!" teatas Rapinoe.

Trump vastas jalgpallurile Twitteris, et enne rääkimist võiks ta MMi ära võita, aga hoolimata tulemusest on naiskond ikkagi tema juurde oodatud. Rapinoe vabandas oma keelekasutuse eest, aga kinnitas, et Valgesse Majja tema oma jalga ei tõsta.

Talvel esines Rapinoe mõtteavaldusega, et "mehed võiksid paarisajaks aastaks kogu võimu naistele anda". Tema põhimure on sarnaselt paljudele naisjalgpalluritele asjaolu, et vutti mängivad naised teenivad võrreldes meestega meestega väga vähe raha.

33-aastane Rapinoe on suhtes naiste WNBA korvpallilliga kuulsaimate mängijate sekka peetava Sue Birdiga.