Üllas tegu! Cristiano Ronaldo ostis kahele Portugali haiglale elutähtsat varustust

Lissaboni Santa Maria haigla teatas, et mehed varustasid kaks palatit 10 voodi, ventilaatorite, südamemonitoride, infosioonipunpade ja süstaldega.

Portos asuvasse Santo Antonio haiglasse annetasid nad 15 intensiivravivoodit, ventilaatoreid, monitore ja muud varustus. Tänutäheks nimetab Porto haigla kolm palatit Ronaldo ja Mendesi auks.

Kuigi Portugalis on vaid 2362 koroonaviiruse juhtumit ja 29 viirusesse surnut ehk vähem kui Itaalias ja Hispaanias, on riigi tervishoiusüsteem juba suure pinge all.

Portugali peaminister Antonio Costa ütles esmaspäeval teleintervjuus, et riiklikes haiglates on 1142 ventilaatorit ja erahaiglates veel 250. Kriisiga toime tulemiseks ostis Hiinast veel 500 ventilaatorit ja neli miljonit maski.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!