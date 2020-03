ÜLEVAADE | Parima väravaküti tiitlile käib tihe heitlus, Messi ülemvõimu ähvardab lõpp

Kolmandal real paikneb ka Norra superstaar Erling Braut Haaland (Dortmundi Borussia), kes on aga saanud kirja 25 väravat. Põhjus peitub selles, kuidas UEFA väravaid hindab. Vaid Euroopa viies tugevaimas liigas (Inglismaa, Prantsusmaa, Hispaania, Itaalia, Saksamaa) on ühe värava koefitsiendiks kaks. Norralase 25-st väravast 16 on sündinud Austria kõrgliigas Red Bull Salzburgi särgis, kus ühe värava koefitsiendiks on hoopis 1,5. Seega ongil norralasel 25 tabamuse juures koos 42 punkti.

Viimaste aastate valitseja Lionel Messi hoiab 19 väravaga kuuendat kohta. Sama palju tabamusi on kirjas ka Leicester City tähel Jamie Vardyl.

Kaheksandat kohta jagavad Prantsusmaa kõrgliiga tähed. Wissam Ben Yedder ja Kylian Mbappe on vastavalt Monaco ja PSG eest sahistanud tänavu võrku 18 korda.

Euroopa suurima väravaküti edetabeli esikümne lõpetavad Arsenali ründaja Pierre-Emerick Aubameyang ja Interi täht Romelu Lukaku. Mõlema mehe kontole on seni kogunenud 17 väravat.