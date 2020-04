Üks väga oluline reegel võib jalgpallimängude jätkudes ajutiselt muutuda

FIFA koostas esmaspäeval detailse plaani, kuidas mängijaid hooaegade jätkudes vigastustest säästa. Traumade oht kasvab tunduvalt, kuna hooaegade kiire lõpetamise huvides hakatakse mängima tihedamalt kui tavaliselt.

Üks olulisemaid ettepanekuid puudutab vahetuste arvu. FIFA tahab, et normaalajal lubatakse ühel tiimil teha viis ning kui mäng läheb lisaajale, siis kokku kuus vahetust, vahendab The Independent.

FIFA ettepaneku peab veel heaks kiitma jalgpallireegleid tegev Rahvusvaheline Jalgpalli Nõukogu (IFAB).

FIFA plaani kohaselt kehtiks reegel vaid võistlustel, mis peaksid lõpetatama või algama 2020. või 2021. aastal, mis tähendab, et see kehtiks ka 2020/2021 hooajal. Koondisemängudes kehtiks see reegel 2021. aasta 31. detsembrini.