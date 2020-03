Üks esimesi nakatunud Itaalia jalgpallureid koroonasümptomitest: palavik, peavalu ja tulitavad silmad

"Isolatsioon on vaimselt päris raske. Ma olen harjunud rohkem sotsiaalsema eluga. Elan koos naisega, meiega samas piirkonnas elavad mu pere ja sõbrad. Käin iga päev trennis," ütles Favalli, kes on karantiini päevil keskendunud ülikooliõpingutele. Ta tudeerib kehakultuuri.

"Kõige tähtsam on, et me sellest kõik ruttu üle saaksime. Ülejäänu on teisejärguline. Olen viimastel nädalatel tundnud suurt toetust oma praeguste ja endiste tiimikaaslaste, sõprade, treenerite ja fännide poolt. Inimesed helistavad mulle iga päev. Olen saanud tuhandeid sõnumeid. Kõik on minu ja mu pere pärast mures. On hea näha, kuidas meie eest hoolitsetakse. Kui me tahame selles viiruses midagi positiivset näha, siis see on mulle õpetanud, kui tähtsad sind ümbritsevad inimesed on."

