Ukraina koondist ähvardab valus punktikaotus: kas debüüdi teinud mängija poleks tegelikult tohtinud platsil olla?

Moraes sai alles 18. märtsil president Petro Porošenko otsusega Ukraina kodakondsuse: praegu Donetski Šahtaris mängiv Moraes kolis Ukrainasse 2012. aastal ning on sellest ajast saati seal elanud ning kolmes erinevas klubis (Donetski Metalurg, Kiievi Dinamo ja Donetski Šahtar) mänginud.

Ühe erandiga.

Nimelt viibis ta 2017. aasta kevadel laenul Hiinas Tianjini Quanjianis. Veebruarist juulini Hiinas leiba teeninud Moraesi jaoks võis mõnekuune periood olla lõpuks väga määrava tähtsusega, sest portugallaste väitel võib see tähendada, et ta ei täida FIFA kriteeriume, mis lubavad mängijatel naturalisatsiooni korras sünnimaast mõne teise riigi "jalgpallikodakondseks" saada. FIFA nõuab nimelt sel juhul, et mängija oleks pärast 18-aastaseks saamist uues riigis elanud vähemalt viis aastat järjest ning katkematult. Kuna Moraes liitus Metalurgi klubiga 2012. aasta juulis ning liikus Hiinasse 2017. aasta veebruari lõpus, ei jää selle perioodi sisse viit järjestikust ja "katkematut" Ukrainas elatud aastat.

Hoolimata sellest mängis Moraes vaid neli päeva vana Ukraina passiga 22. märtsil Portugali vastu ning eile õhtul Luksemburgi vastu, mistõttu spekuleeribki Portugali väljaanne MaisFutebol, et Ukraina võib nende mängude (1:1 viik Portugaliga, 2:1 võit Luksemburgi üle) eest saada hoopis tehnilise kaotuse.

Selline asjade käik viiks sealjuures kuue punktiga alagrupi liidriks Luksemburgi.

Alagrupi hetkeseis:

