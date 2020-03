UEFA videokonverentsidel osalevad täna ka Tehva, Pohlak ja Rei. Selgub Meistrite liiga ja EM-finaalturniiri saatus

Paljude meediaväljaannete andmetel on sisuline otsus EM-i edasi lükkamises osas juba tehtud ning tänased koosolekud on vaid selleks, et antud infot laiemale auditooriumile edastada.

Erinevatel videokonverentsidel osalevad ka kolm Eesti esindajat. Euroopa Klubide Liidu (ECA) juhatuse liikmena võetakse kell 11 "liinile" Nõmme Kalju klubi president Kuno Tehva, Eesti jalgpalliliitu esindavad kell 14 algaval videokonverentsil president Aivar Pohlak ja peasekretär Anne Rei.

"Konverents toimub spetsiaalse Microsofti platvormi peal. Eile testisime juba ühenduslinke. UEFA administraator lõi videosilla ja kontrollis kõik üle," rääkis Tehva Delfile. "Usutavasti väga suurt diskussiooni ei teki. UEFA president Aleksander Ceferin peab kõne ja Andrea Agnelli esindab ECA presidendina meie seisukohti. Meie konverentsil osaleb ligi 100 inimest."

"Ma ei saa palju lekitada, mida me juba teame, aga selge on see, et teatud meetmed on võetud tarvitusele. Kõik sõltub ju sellest, millal suuremad liigad saavad uuesti jätkata ja oma võitjad välja selgitada. See on kriitilise tähtsusega, et uus hooaja tsükkel saaks pihta hakata. Selge see, et niikaua, kui see viirus pole hakanud taanduma, siis turniirid toimuda ei saa. Tahaks loota, et puhangu haripunkt saabub varsti, kuid riikide kaupa saab see olema erinev," jätkas Tehva.

"Kui sellest kõigest midagi positiivset otsida, siis võibolla vajaski ühiskond mingit ventiili, et õhk välja lasta ja mõista, et maailmas on ka teisi asju. Inimeste väärtused muutuvad, saame kõik ühtsemaks. Äkki on sellest tulevikus kasu. Oluline on, et majandustegevus ei seiskuks. See pole ainult jalgpalli, vaid meie kõigi ühine mure."