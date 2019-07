UEFA lükkas kuulujutud ümber: Argentina ei liitu iialgi ühegi meie sarjaga

Fox Sportsi teatel oli UEFA ise kutsunud argentiinlasi mängima Rahvuste liigat ja kui koostööst asja saab, siis võib Argentina 2022. aasta MM-valiksarjas kaasa teha Euroopa tsoonis.

"See on täielik vale, et UEFA kutsus Argentinat osalema mõnel meie sarjas või pakkus neile UEFA liikmelisust. UEFA pole sellel teemal ühtegi läbirääkimisse asunud ning ei kavatse seda ka eales teha," seisis UEFA avalduses. "Küll aga on UEFA nõus heas usus Argentina kolleege kutsuma alati vaatama UEFA korraldatud võistlusi."

Mis karistusest aga käis jutt, mille korral oleks Argentina väidetavalt kaalunud Lõuna-Ameerika jalgpalliliidust CONMEBOL-ist lahkumist?

Lionel Messi kritiseeris Brasiilias toimunud Copa Americal jooksul pidevalt CONMEBOLi ja kohtunikke, süüdistades alaliitu korruptsioonis ja korraldajamaa Brasiilia soosimises.

COMNEBOL-i korraldatavate võistluste reeglites on kirjas, et alaliidu solvamine ja selle maine kahjustamine võib kaasa tuua kuni kaheaastase võistluskeelu.