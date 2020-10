UEFA jälgib Mägi-Karabahhi konflikti. Kas EM-finaalturniiri mängud Bakuus ikka toimuvad?

Bakuusse peaks kirjade järgi oma turniiriaegse baasi rajama Türgi ja Walesi koondised. Seal toimub A-alagrupi viimane mäng Šveitsi ja Türgi vahel ning üks veerandfinaal. Ceferin ütles aga, et plaanid võivad veel muutuda.

"Me jälgime seda konflikti. Ma ei taha minna detailidesse, sest me pole poliitiline organisatsioon ega taha end poliitilistesse kemplustesse segada. Aga see on keeruline teema, mis loodetavasti laheneb rahumeelselt," ütles Ceferin ARD-le.

Küsimusele, kas UEFA võib veel Bakuult EM-mängude korraldamise õiguse ära võtta, vastas Ceferin: "Ma ei räägi sellest, kuid teoreetiliselt võime me turniiri korraldada 12, 11, 9, 3 või suisa ühes riigis. Me võime teha, mida me tahame. Probleem on selles, et kõik on juba praeguseks hetkeks turniiriks valmistunud. Nõuab tohutut pingutust, et seda kõike nüüd muutma hakata."

2020. aasta EM-finaalturniir lükati koroonaviiruse tõttu aasta võrra edasi, kuid ametlikult kannab see ikka nime EURO 2020.