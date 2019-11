UEFA halastas ajalugu teinud Soome jalgpallikoondisele

Soome kindlustas 3:0 võiduga Liechtensteini üle esmakordselt pääsu Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile, mis peetakse järgmisel suvel kaheteistkümnes riigis.

UEFA otsus on vägagi haruldane, sest tavaliselt karistatakse pealtvaatajate väljakule jooksmist vähemalt rahatrahviga, mis võib ulatuda 100 000 euroni.

Pärast Soome ja Liechtensteini mängu spekuleeriti, et Soome koondis võib olla isegi sunnitud järgmise kodumängu pidama tühjade tribüünide ees.

Soomlased EMile tüürinud peatreener Markku Kanerva ütles vahetult pärast kohtumist, et tema fännidele midagi ette heita ei saa. "Selliste suurte saavutuste järel on ikka kombeks, et rahvas tormab väljakule. Ma mõistan fännide emotsioone väga hästi," sõnas ta ja lisas: "Muidugi samas tuleb reegleid järgida. On täiesti selge ja arusaadav, et järgneb karistus."

Järgmise suve jalgpalli EM-finaalturniirile jõudnud meeskonnad loositakse alagruppidesse 30. novembril Bukarestis.

Soome puhul on juba praeguseks selge, et nad saavad sattuda ainult A- või B-alagruppi. Kui loos peaks soomlased viima B-gruppi, siis tuleb neil mängida Belgia, Venemaa ja Taaniga. Kui loos viib soomlased A-gruppi, siis seal on potentsiaalseid vastaseid rohkem. Kindlasti mängib seal Itaalia. Teisest loosipotist võib A-gruppi sattuda Prantsusmaa, Poola, Šveits või Horvaatia ning kolmandast loosipotist Portugal, Türgi, Austria, Rootsi või Tšehhi.