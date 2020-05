Türgi tippklubi tabas koroonaviiruse puhang: üheksa positiivset proovi

Esialgu avalikustas Besiktas, et haigeks on jäänud klubi juhatuse esimees Ahmet Nur Ceb. Neljapäeval lisati, et nakatunud on veel kaheksa liiget. Ülejäänud kaheksa inimese nimesid pole avalikustatud. Kõik nakatunud liikmed on pandud karantiini.

Besiktas pole aga ainus Türgi klubi, mis koroonaviirusega hiljuti pihta saanud. Sel nädalal selgus, et teise kõrgliigaklubi Kasimpasa kaks mängijat on viirusesse nakatunud.

Türgi esiliiga meeskond Erzurumspor teatas kolmapäeval, et koguni 11 meeskonnaliiget on haigeks jäänud. Nende hulka kuulub ka neli mängijat.

Türgi kõrgliigas mängiti viimati märtsi keskpaigas. Viimaste teadete kohaselt loodeti hooajaga jätkata alates 12. juunist, kuid viimased arengud on selle plaani suurde ohtu seadnud.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 17. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!