Türgi saatis Islandile noodi seoses jalgpallurite läbiotsimisega lennujaamas

Türgi koondis reisis Reykjaviki pühapäeval, EM-valikmäng Islandiga peetakse teisipäeval.

Besiktase ründaja Burak Yilmaz kinnitas Türgi telekanalile NTV, et koondist hoiti lennujaamas kinni kolm tundi ning nende pagas otsiti selle aja jooksul põhjalikult läbi.

Ametliku noodi saatnud Türgi välisminister Mevlut Cavusoglu teatas, et islandlaste käitumine oli "täiesti vastuvõetamatu".

Sõna on võtnud ka Türgi president Recep Tayyip Erdogan, kes on suur jalgpallifänn ja mängis enne 1994. aastal Istanbuli linnapeaks saamist jalgpalli amatöörtasemel. Presidendi pressiesindaja Ibrahim Kalin teatas, et "Island näitas Türgi rahvuskoondise vastu üles suurt lugupidamatust".

"Meie riik ja rahvas on meie rahvusmeeskonna taga ning koondis annab parima vastuse jalgpalliväljakul," seisab Kalini saadetud avalduses.

Türgi on alustanud EM-sarja võimsalt ning asub H-alagrupis kolme vooru järel täiseduga liidrikohal. Laupäeval alistasid türklased oma koduväljakul maailmameister Prantsusmaa 2:0.