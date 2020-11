TULINE DEBATT | Kas tippvormis Maradona saanuks tänases Eesti meistriliigas hakkama?

Järvela: „33 aastaga (Maradona anno 1986 vs Premium liiga 2019) on iga võistkondlik pallimäng tohutult arenenud. Mida suutnuks 1980 olümpiavõitjaks tulnud Viljar Loor kuus hooaega tagasi Eesti meistriliigas? Kas ta pääsenuks Eesti koondisesse? Vastused on ju “mitte midagi” ja “ei”.”

Erki Nool: „Päris kindlasti oleks pääsenud. Loomulikult on võrkpall kohutavalt muutunud, aga siis mängiti nende reeglite järgi. Loor oli ju aastaid koondise liige. Vaevalt Loor osavuselt, hüppevõimelt, mängulugemisoskuselt praegustele koondislastele alla jääks?”



Õhtulehe tippajakirjanik Risto Berendson: „Ott, ega Kostja Vassiljev ka just oma võimsa füüsisega vapusta... Lihtsalt niisama mainin.”

Jalgpallihuvilisest muusik Madis Aesma: „Sellele räägib minu arust vastu ka see, et tegelikult on ju neid mängijaid küll, kes on suutnud suhteliselt edukalt mängida kõrgel tasemel mitukümmend aastat. Loogika ütleb, et nende füüsilised võimed ei saanud ju aja jooksul lõputult paremaks minna, kuna inimene lihtsalt vananeb. Ja see tähendab, et vahe nende noorepõlve mängutaseme (ütleme siis just füüsilisest poolest vaadatuna) ja karjääri lõpu oma vahel ei saanud nii suur olla.

Võtame näiteks Arsenali ja Inglise koondise keskkaitsja Tony Adamsi. Alustas 1983, lõpetas aastal 2002, vahepeal oli jalgpall taktikaliselt ja tempo ja mille iganes mõttes Briti meistriliigas jõudnud tundmatuseni muutuda tänu kõikvõimalikele välismängijatele ja -treeneritele (sh ka Arsenali treener Wenger). Ometi - ja hoolimata sellest, et Adams oli 80ndatel-90ndatel veel raju alkohoolik - vedas ta kuidagiviisi aastani 2002 välja, kusjuures tuli veel meistrikski ühel oma päris viimastest hooaegadest, mängides ikkagi alati põhis, kui ta vigastatud ei olnud. Elu sees ei usu, et 2002 Adams oli paremas füüsilises ja tehnilises vormis kui 1983. aasta Adams. See tõendab minu arvates üsna hõlpsalt, et mängutaseme vahe ei saanud siiski nii kosmiliselt suur olla.