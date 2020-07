Tšehhi ründetäht Milan Baroš lõpetab jalgpallurikarjääri

Baros võitis 2005. aastal Liverpooliga Meistrite liiga ning pälvis aasta varem 2004. aasta EM-il, kus Tšehhi jõudis poolfinaali, Kuldse Saapa ehk parima väravaküti auhinna.

Praegu kodumaal Ostrava Baniku eest mängiv Baroš on viimastel aastatel võidelnud Achilleuse kõõluse ja sääremarja vigastustega.

"Pea tahaks jätkata, aga keha on juba öelnud, et aitab. Need terviseprobleemid on minuga olnud juba pikka aega ning mu keha ei tööta nii, nagu ma oma karjääri jooksul harjunud olen," ütles Baroš.

"Põhjused on selged. Vanust ei saa peatada. Teiseks pole mu tervislik seisund viimasel hooajal hea olnud. Peale igasugust koormust tunnen sellist valu, millega pole võimalik profikarjääri jätkata."

Premier League'i klubidest on Baroš esindanud veel Aston Villat ja Portsmouthi, võites viimasega 2008. aastal FA karikasarja. Suurtest Euroopa klubidest on tšehh kandnud ka Galatasaray ja Lyoni värve. 2014. aastast alates on ta tagasi kodumaa liigas. Koondisejalgpalliga jättis Baroš hüvasti juba 2012. aastal.