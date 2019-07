Messit peetakse läbi aegade üheks parimaks, kui mitte kõige paremaks jalgpalluriks. Kogu senise klubikarjääri FC Barcelonas veetnud 32-aastane mängumees on klubiga võitnud kõik, kuid koondises on jäänud tühjad pihud. Tõsi, 2008. aastal võitis ta Argentinaga Pekingi olümpial kulla, kuid teadupärast pole see jalgpallimaailmas just kõige tähtsam auhind.

Messi on oma särava karjääri jooksul osalenud koondisega üheksal turniiril ning koguni neljal neist jõudnud finaali, kuid alati jäänud kaotajaks.