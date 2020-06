Tragöödia Mehhikos: politsei tulistas surnuks 16-aastase jalgpalluri

Kohaliku meedia teatel oli Martinez sõitmas kodulinnas Acatlan de Perez Figueroas mootorrattaga poodi, et limonaadi osta, kui politsei temast mööda sõitis ning tema pihta tule avas. Väidetavalt olid politseinikud ajanud noore jalgpalluri ühe teise inimesega segamini. Kuuli pähe saanud 16-aastane mehhiklane suri silmapilkselt. Lisaks oli juhtunu käigus saanud viga Martinezi 15-aastane sõber.

Kohalik valitsus kirjeldas Martinezi surma kui kahetsusväärset viga ning teatas, et üks juhtunuga seotud politseinik on viidud ülekuulamisele. "Üks lask lasti üheksa noore suunas, kes olid sõitmas mootorratastega. Kuna Alexander oli grupi eesotsas, sai tema pihta ning suri silmapilkselt," teatas Oaxaca osariigi prokurör Ruben Vasconcelos.

Martinezi ema Virginia Gomez rääkis The Guardianile, kuidas mitmed kohalikud politseinikud on nüüdseks peitu pugenud ning keegi pole vabandanud valede eest, mida Martinezi surma järel räägiti. "Nad ütlesid, et mu poeg kandis relva ja tulistas ise ennast. Väga palju valesid liigub ringi. Ma tahan süüdlasi trellide taha. Tahan õiglust ning seda, et süüdlased maksaksid."

Martinez, kes oli sündinud North Carolinas ning omas nii USA kui Mehhiko kodakondsust, kolis Mehhikose tagasi mõned aastad tagasi, sest soovis jalgpallurikarjääri edendada. "Kõik oli minemas hästi ning tema unistus oli täitumas," lisas Gomez.

Noor jalgpallur oli hiljuti teeninud stipendiumi kohalikus kolledžis ning mängis jalgpalli Mehhiko tugevuselt kolmandas liiga Rayados de Tierra Blanca särgis. Rayados de Tierra Blanca on Mehhiko absoluutse tippklubi CF Monterrrey sõsarklubi.

Martinezi surm on Mehhikos tekitanud palju vastukaja. Nii pealinnas Mehhikos kui Guadalajaras on toimunud meeleavaldused politsei vägivalla vastu. Nimelt on viimaste kuude jooksul mitu inimest surnud Mehhikos politsei käe läbi.

"See oli vanasti vaikne paik," rääkis varalahkunud jalgpalluri tädi Monce Gomez. "Viimaste aastate jooksul on asjad muutunud. Nad tapavad lapsi ja noori inimesi. Sellised asjad on siin alati toimunud - politseipoolne agressiivsus noorte kohalike suunas."