Tragöödia Aafrika rahvuste karika valikmängul: naisfänn tallati surnuks

Kohaliku meedia teadel hukkus Mai Tadiwa nimeline naisterahvas staadioni värava juures toimunud rüseluses. Tegemist oli Zimbabwe jaoks üliolulise kohtumisega ning fännide huvi ja tung mängule oli tavapärasest suurem.

"Avaldame kaastunnet Warriorsi (Zimbabwe koondise hüüdmini on The Warriors) toetaja perele ja sõpradele, kes eile Warriorsi mängul elu kaotas," seisis täna avaldatud Zimbabwe jalgpalliliidu (ZIFA) pressiteates. "Jätkame tööd, et meie sissepääsud oleksid sujuvamad ning sellised kahetsusväärsed sündmused enam ei korduks."

Tragöödiast hoolimata mäng toimus ning Zimbabwe kindlustas 2:0 võiduga Kongo üle koha tänavu Egiptuses toimuval finaalturniiril. Edasi pääses ka Kongo Demokraatlik Vabariik, kelle koondis alistas 1:0 Libeeria.

Zimbabwe võitis valikturniiril G-alagrupi, neile kahe punktiga kaotanud Kongo DV oli teine. Päeva alguses olid edasipääsu konkurentsis ka Libeeria ja Kongo Vabariik, kes lõpuks siiski finaalturniiri ukse taha jäid.