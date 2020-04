Tottenhami staari elu Lõuna-Koreas: gaasikamber ja 30 km pikkune jalgsimatk

Lõuna-Korea armee teatel on jalgpalluri kolmenädalane baaskursus intensiivne.

Õppuse raskeim osa on pisargaasirünnaku matkimine. Sõdurid viiakse mõneks minutiks gaasikambrisse. Videote põhjal on sealt näha, et kui sõdurid välja lastakse, on nad pisarates ja higistavad.

Lisaks õpib Son käsitsema lahinguolukorras relvi, ta osaleb ka bioloogilistel ja radioaktiivsetel treeningutel ning õppuse lõpetab 30 km pikkune jalgsimatk.

Jalgpallur vabastati täispikkuses sõjaväekohustusest 2018. aastal, kuna ta vedas oma riigi koondise Aasia mängudel kuldmedalini, kuid kohustus kolmeks nädalaks end riigi teenistusse anda säilis.

Lõuna-Koreas on sõjaväeteenistus kohustuslik kõigile alla 28-aastastele meestele. Son Heung-min on veel kuni 8. juulini 27-aastane.