Tõsisest vigastusest taastunud Hollandi tippjalgpallur lõi oma esimese värava

Peale kohtumist tehti mehele täiendavad uuringud, kust selgus, et tal on tekkinud ajuarteri anuerüsm ehk 31-aastase hollandlasel oli ajuarter paisunud verd täis kotiks, mille lõhkemine oleks mehele saanud saatuslikuks.

Kuus kuud pärast diagnoosi tegi endine Norwichi tormaja veebruaris tagaistulekumängu Šveitsi jalgpalliliigas. Koroona tõttu jäi tollal tema arvele kõigest üheksa minutit. Nüüd, viis kuud hiljem, skooris ta 14. juulil FC Zürichi vastu.

“See oli hirmus,” tunnistas van Wolfswinkel BBC World Sevicele ja lisas,” sa ei oota, et sinuga midagi sellist juhtub. Enamasti sa tead, kui pikaks su vigastuspaus venib ning sa töötad iga päev, et see muutuks lühemaks,” ütles mees 11 kuud pärast tõsist seisundit.

“Sul pole aimugi, mis see on ning kui ohtlik see olla võib. Need olid rasked päevad, kui viibisin haiglas,” tunnistas mängija.

Anueürusm oli van Wolfswinkelil küllap juba varem, kuid seda poleks avastatud, kui ta poleks saanud mängus LASKi vastu peapõrutust.