Tippjalgpallur koroonaviiruse sümptomitest: oleksin duši alla minnes peaaegu minestanud, valu oli tohutu

31-aastane ründaja hakkas ennast halvasti tundma nädala eest.

"Tundsin, et mul on palavik ja enesetunne läks väga halvaks. Alguses arvasin, et tegu on migreeniga. Mu pea valutas, seejärel keha ka. Rääkisin arstiga, ta soovitas kiirelt teha koroonaviiruse testi. See oli positiivne," rääkis Hispaania klubis Elche mängiv Jonathas väljaandele Globoesporte.

"Ma ei suutnud enam treenida, mu keha oli nõrk. Esimesed kolm päeva olid kõige hullemad. Mul ei olnud järsku enam millegi jaoks jõudu. Kui läksin duši alla, oleksin peaaegu minestanud. Valu oli väga tugev, ma ei olnud midagi sellist varem tundnud. See viirus ei ole nali. Ma olen noor ja tugev, kujutage ette, mida see vanematele inimestele teeb," lisas ta.

Jonathas on pika karjääri jooksul koos mänginud ka Ragnar Klavaniga, see juhtus hooajal 2009-2010 Hollandi klubis AZ Alkmaar.

