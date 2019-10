Tiimikaaslase aus ülestunnistus: Neymar käitub nagu väike laps

Alves on aastate jooksul saanud Neymari heaks sõbraks ning duo mängis pikalt koos FC Barcelonas ning lisaks oldi tiimikaaslased ka PSG ridades.

„Neymar on väga tundlik. Ta on kohati nagu väike laps,“ sõnas Alves Brasiilia spordikanalile SporTV Grande Circulo. „Teda mõjutavad paljud asjad. Mõnikord on need asjad ka ülekohtused. Kokkuvõttes ei ole ta siiski laps. Ta on mees ja inimesed peaksid teda austama.“

Seejärel tõdes Alves, et vaatamata kõigele on Neymar siiski väga hea mängija, kes on rahvuskoondise jaoks ääretult oluline. „Ta on Brasiilias kõige parem ja olulisem mängija,“ lisas ta.

„Annan Neymarile nõu ja olen talle öelnud, et tal on palju kohustusi. Ta peab tihti võtma erinevates küsimustes seisukoha,“ märkis Alves.