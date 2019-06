TÄNA | Rahvuste liiga finaalturniiril alustatakse poolfinaalidega. Kas favoriit Portugal võtab Ronaldo toel oma?

Iga kahe aasta tagant toimuma hakkava võistlussarja esimesteks finalistideks on Portugal, Šveits, Inglismaa ja Holland. Täna tehaksegi algust poolfinaalidega, kui esimeses matšis lähevad Eesti aja järgi kell 21.45 vastamisi Portugal ja Šveits.

Lisaks aule, uhkusele ja kohale ajaloos on mängus ka päris suured rahasummad ning võib arvata, et ka päris kopsakad personaalsed boonused: lisaks sellele, et kõik neli tiimi on juba kindlustanud endale 4,5 miljonit eurot juba pelgalt nelja parema sekka jõudmise eest, saab neljanda koha tiim auhinnarahana 2,5 miljonit eurot, kolmanda koha eest on UEFA välja pannud 3,5 miljonit eurot, teise koha eest 4,5 miljonit ning Rahvuste liiga võit toob lisaks kuus miljonit eurot. Ehk solidaarsusrahade, boonuste ja auhinnarahade summana saab võitjariigi jalgpalliliit kokku koguni 10,5 miljonit eurot rikkamaks.

Portugali ja Šveitsi vastasseisus on soosikuks kindlasti kodupubliku ees mängiv Portugal, kes võitis sügisel oma alagrupi Itaalia ja Poola ees suhteliselt kindlalt, kusjuures alagrupifaasis ei teinud portugallaste eest kaasa nende suurim täht Cristiano Ronaldo, kes on finaalturniiriks aga kenasti rivis.