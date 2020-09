Suur üleminekusaaga saabki läbi? Meedia: Bale saabub reedel Inglismaale uut lepingut sõlmima

31-aastast waleslast on juba paar aastat seostatud Realist lahkumisega. Bale oli mullu suvel lähedal Hiina kõrgliigasse siirdumisele, kuid Madridi klubi pani viimasel hetkel üleminekule käe ette. Pikalt Realis põlu all olnud Bale sai lõppenud hooajal peatreeneri Zinedine Zidane'i käe all kõikide sarjade peale kirja kõigest 20 kohtumist, mille jooksul lõi ta kaks väravat ning andis kaks tulemuslikku söötu.

Viimased päevad on Bale'i tihedalt seostatud Tottenham Hotspuriga ning viimaste arengute kohaselt ongi Bale nüüd endise koduklubiga liitumas.

Tõsi, väidetavalt läheb Bale Tottenhami esialgu ühe hooaja pikkuse laenulepingu alusel. Sky Sportsi teatel on Londoni suurklubi nõustunud Bale'i nimel kulutama ligi 22 miljonit eurot laenutasude ja palgasummade näol. Lisaks waleslasele on meeskonnaga liitumas Bale'i 23-aastane vasakkaitsjast tiimikaaslane Sergio Reguilon. Erinevalt ründeässast on hispaanlane liitumas Tottenhamiga juba praegu pikemaajalise lepingu alusel.

Just Tottenhamist siirdus Bale 2013. aastal 100 miljoni euro eest Reali. Madridi klubiga on Bale tulnud kahekordseks Hispaania meistriks ja neljakordseks Meistrite Liiga võitjaks.