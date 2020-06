Suri koduriigi eest ajalugu teinud jalgpallur

13. juunil viidi koroonaviirusesse nakatunud Radhi haiglasse, kust ta 18. juunil välja lasti. Kõigest loetud tunnid hiljem aga iraaklase tervis ootamatult halvenes ning ta vajas taas haiglaravi. Radhi eluküünal kustus pühapäeva hommikul.

Radhit peetakse Iraagi tõeliseks jalgpallilegendiks. Radhi on ainsa värava autor, mille Iraak jalgpalli MM-il on löönud. Mängumees sahistas võrku 1986. aasta Mehhiko MM-il 1:2 kaotusmängus Belgia vastu. Tegu on ühtlasi ainsa korraga, kui Iraak on MM-ile jõudnud.

Kokku esindas ta koduriiki 121-s kohtumises ning lõi 62 väravat. Suurema osa klubikarjäärist Iraagis veetnud ründaja valiti 1988. aastal Aasia parimaks mängijaks.

