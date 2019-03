Sunday Times: Katar maksis FIFA-le enne MMi korraldusõiguse hääletust 355 miljonit

Sunday Timesi käsutuses olevad dokumendid tõestavad, et ülisuur rahaeraldus oli peidetud teleõiguste lepingusse, mis sõlmiti FIFA ja Katari riikliku telekompanii Al Jazeera vahel.

Üldse olevat aga Katar FIFA-le lubanud positiivse hääletustulemuse korral lausa 782 miljonit eurot.



Katari jalgpalli MMi on pidevalt ümbritsenud skandaalid, sest ka varem on korduvalt kahtlustatud, et rikas Lähis-Ida riik sai finaalturniiri altkäemaksude abil.

Katar võitis FIFA hääletuse lõppvoorus USA-d häältega 14:8.

Kuna Kataris on suvekuudel liiga palav, peetakse sealne finaalturniir erandkorras 21. novembrist kuni 18. detsembrini 2022.