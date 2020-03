Sportlased surevad kaks korda, esimesel korral valusamalt

Pärast sportlaskarjääri lõppu algab täiesti uus elu. Paljud jäävad suure armastuse juurde edasi mõnes muus ametis, teised avastavad hoopis teistsuguse elukutse ja kolmandad ei suuda elus endam üldse kohta leida.

Seetõttu levibki laialt arvamus, et sportlased surevad tegelikult kaks korda. Esimene surm saabub profikarjääri lõppedes. Brasiilia legendaarse jalgpalluri Falcao sõnul on see tunduvalt valusam, kuna lõpetamisotsusega tuleb elada kogu ülejäänud elu.

Rahvusvahelise profijalgpallurite ühenduse FIFPro tehtud uuringust selgus, et koguni 34% üle 40-aastasi endisi jalgpallureid vaevleb liigest kahjustava haiguse osteoartriidi käes. See omakorda süvendab vaimseid probleeme. Paljudel tekib pärast tippspordist taandumist kahetsus- ja kaotusetunne. Samal ajal muretsetakse enda tervisliku seisundi pärast. See võib areneda depressiooniks.