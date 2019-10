Southgate jättis Manchester Unitedi ja Tottenhami tähe koondisest välja

Esmakordselt sai koondisekutse Chelsea 21-aastane kaitsemängija Fikayo Tomori.

"Dele on mänginud vaid mõned mängud, ta pole oma hooaega veel käima saanud. Jessel on samuti raske aeg. Kui sa oled ründav poolkaitsja, hinnatakse sinu mängu väravate ja väravasöötude alusel," selgitas Southgate, miks Alli ja Lingard välja jäid.

Inglismaa on alustanud valiksarja nelja järjestikuse võiduga - löödud on juba 19 väravat - ja juhib A-gruppi 12 punktiga. Mängu enam pidanud Tšehhil on 9, Kosovol 8 ning Bulgaarial ja Montenegrol võrdselt 2 punkti.

Inglismaa koondis:

Väravavahid: Tom Heaton (Aston Villa), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Burnley)

Kaitsjad: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell (Leicester), Joe Gomez (Liverpool), Michael Keane (Everton), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Danny Rose (Tottenham), Fikayo Tomori (Chelsea), Kieran Trippier (Atletico Madrid)

Poolkaitsjad: Ross Barkley (Chelsea), Fabian Delph (Everton), Jordan Henderson (Liverpool), James Maddison (Leicester), Mason Mount (Chelsea), Declan Rice (West Ham), Harry Winks (Tottenham)

Ründajad: Tammy Abraham (Chelsea), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Raheem Sterling (Manchester City), Callum Wilson (Bournemouth).