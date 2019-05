Šotimaa jalgpallikoondis palkas peatreeneriks Chelsea eksmängija

55-aastane Clarke, kes võtab ameti üle Alex McLeishilt, sõlmis Šotimaa jalgpalliliiduga kolme aasta pikkuse lepingu.

Viimati juhendas šotlane oma kodumaal Kilmarnocki meeskonda, juhtides klubi Šoti kõrgliigas kolmandale kohale. Varem on 11 aastat Chelseas mänginud Clarke juhendanud ka Inglismaa kõrgliigaklubisid West Bromwich Albioni ja Readingut.

"See on suur au. Ma usun, et meil on meeskonnas talendikad mängijad, kes suudavad rahvusvahelisel tasemel edu saavutada. Ootan seda põnevat väljakutset väga innukalt. Alustame uuel kuul Küprose ja Belgia vastu," teatas Clarke.

Šotlased on alustanud 2020. aasta EMi valiksarja kaotusega Kasahstanile (0:3) ja võiduga San Marino üle (2:0).