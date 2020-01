Sorgal oli võimalus siirduda Hollandisse. Variandid olid õhus ka Portugalist, Taanist ja Rootsist

„Hollandi arvestatavatest klubidest oli Erikul lõpuks üks võimalus minna pooleks aastaks duublisse laenule ja kaks võimalust oodata pakkumist suvises aknas. Ka üks atraktiivne Portugali klubi ja üks Taani klubi soovisid oodata ja vaadata suveni, oli ka konkreetne pakkumine Rootsist, aga majanduslikult nõrgavõitu. Oli ka kaks rahaliselt tugevat võimalust n-ö jalgpalliliselt kummalistest kohtadest, aga neid me edasi ei viinud, sest seal polnud piisavalt sportliku arengu loogikat,“ rääkis Pohlak Flora kodulehel.

„Kõigepealt pidime otsustama, kas avanev aken on õige aeg üleminekuks. Need arutelud olid novembris ja otsus oli, et pigem jah, eeldusel, et suudame leida või tekib õige võimalus. Teiseks kirjeldasime ära suunad: ideaalse võimalusena pidasime silmas Hollandi liiga esimese poole klubisid, ideaalilähedaseks Portugali, Taani, Belgia ja Šveitsi sarnase loogika alusel toimivaid klubisid. Suurliigade poole me pigem ei vaadanud. Ka mõned Rootsi klubid olid selles loogikas sees. Seejärel tulid võimalikud head sammud, mille hulka kuulusid ka MLS-i klubid eeldusel, et seal on võimalik saada mänguaega. Eelnev jutt käib sportliku nurga alt,“ lisas Pohlak.

Pohlaku sõnul oli lõpuks lauale pandud valik väga hea. „Iga üleminek on keeruline. Kõigepealt selles mõttes, et Eestist ja eestlastest jalgpallurite üleminekud ei tule kunagi kergelt. Ja kui mõne mängija juures tekivad eeldused üleminekuks, siis on järgmine probleem tasakaalu leidmine sportlike ja muude nüansside vahel. Kusjuures ründaja puhul on mistahes suunas järgmise sammu astumine eriti raske, sest ükskõik kuhu ta ei lähe, oodatakse temalt väravaid ja ainult väravaid.