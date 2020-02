Soomlased imestavad: president Niinistö läheb Soome-Venemaa EM-matši asemel hoopis Tartusse

Niinistö, kes viibis kohapeal, kui Soome alistas novembris Helsingis Liechtensteini ja lunastas ajaloos esimest korda EM-i pääsme, on endale 17. juuniks planeerinud hoopis Tartu visiidi, kus toimub Soome-Ugri maailmakongress.

Ilta-Sanomat kirjutab, et teoreetiliselt oleks Niinistöl võimalik hea tahtmise korral teha mõlemat: osaleda kell 12 Eesti Rahva Muuseumis kongreessi avamisel ning vaadata kell 16 tribüünilt Soome-Venemaa jalgpallimatši.

Soome presidendi kantselei teatas aga, et "samal päeval Peterburi reisimine pole kongressi tähtsust ja ajakava arvestades võimalik".

Ilta-Sanomat ei jäta jonni, vaid märgib, et Soome-Ugri kongress kestab kolm päeva ning Niinistöl pole mingit vajadust olla Tartus kohal kõigil päevadel.

Ajaleht küsis presidendi kantseleilt, kas Niinistö osaleb vähemalt Soome EM-i avamängul 13. juunil Kopenhaagenis ja 22. juunil kolmandal mängul Peterburis, kus kohtutakse Belgiaga. Kantseleist vastati, et see küsimus on veel lahtine, kuid mõlemal mängul osalemine olevat presidendi graafikut vaadates keeruline.

EM-i Venemaa-poolsete korraldajate sõnul on sealsed fännid kõige rohkem huvi tundnud just Soome-mängu piletite vastu.

Saab olema huvitav näha, kas Venemaa president Soome-Ugri kongressi oma kohalolekuga austab ning kui ta seda teeb, siis kas ta võtab erinevalt Niinistöst plaani ka samal päeval toimuva tähtsa vutilahingu.