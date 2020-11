Soome suurim jalgpallitalent ei tea veel, kas esindada Senegali või Soomet

19-aastane Thiaw on sündinud ja üles kasvanud Saksamaal Düsseldorfis, kuid tal on Soome pass, sest ema Marjo-Kristiina on soomlanna. Jalgpallitalendi isa Souleymane on senegallane.

Thiaw on kõik oma lapsepõlve suved veetnud ema sünnilinnas Oulus, kuid täna jääb ta vastuse võlgu, kas hakkab tulevikus esindama Soome või Senegali koondist.

"Jah, Soomel on nüüd päris hea rahvusmeeskond," sõnas viisakas ja tagasihoidlik Thiaw puhtas soome keeles, kirjutab ajaleht Ilta-Sanomat.

"Ka Senegali rahvusmeeskond võttis minuga juba ühendust, nad on rääkinud minu agendiga. Olen rääkinud ka Juha Malineni (Soome U21 treener - toim.) ja A-koondise treeneri Markku Kanervaga. Ma pole veel Kanervat kohanud, kuid telefonis on ta alati väga meeldiv olnud," kommenteeris Thiaw.

Soome jalgpalliliit on andeka kaitsemängijaga pidevas kontaktis. Alla 21-aastaste koondise peatreener Juha Malinen on Thiawist vaimustuses: "Malick räägib hästi soome keelt ning on suurepärane inimene ja jalgpallur. Ambitsioonikas, suur kutt, kiire ja hea töövõimega - vähestel on selliseid omadusi. Mu käed tõesti sügelevad, sest Soome koondisel on võimalik selline teemant endale saada!"