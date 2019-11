Soome jalgpalliliit teenib EM-ile pääsuga väga kopsaka preemiasumma

Just nii palju maksab Euroopa jalgpalliliit (UEFA) 2020. aasta EMile pääsemise eest igale koondisele.

Soomlased tagasid EM-pileti eilse 3:0 võiduga Liechtensteini üle. Enne valiksarja viimast vooru on Soome meeskond Itaalia järel teisel kohal ja edestab lähimat ohustajat ehk Kreekat juba seitsme punktiga.

Soome meedia teatel kavatseb alaliit umbes kolmandiku UEFA boonussummast maksta jalgpalluritele preemiateks. Kui arvata veel maha ka EM-finaalturniiril osalemiseks kuluv summa, jääb vutiliidu käsutusse ligikaudu 5 miljonit eurot.

Soome jalgpalliliidu presidendi Ari Lahti sõnul pole veel selge, mis rahaga täpselt tehakse, kuid kindlasti investeeritakse see tulevikku. "Raha saame kätte pärast valikturniiri lõppu, meil on aega mõelda," sõnas Lahti ajalehele Ilta-Sanomat.

"Meie eesmärk on vaadata pikaajalist perspektiivi. Kindlasti peame tagama, et meie jalgpallis oleks maailmatasemel oskusteave," lubas president. "Peame treeneritesse investeerima ja õppima, kuidas tipptasemel mängijaid ette valmistada, et meil oleks tulevikus paremad nais- ja meesjalgpallurid."