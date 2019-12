Soome jalgpallikoondise peatreener jäi EM-i loosiga rahule

Soome kuulub EM-il B-gruppi, mille mängud peetakse Taanil Kopenhaagenis ja Venemaal Peterburis.

"Saame avakohtumise mängida Taani vastu, mis tuleb ilmselt suurepärane vastasseis," rääkis soomlaste peatreener Markku Kanerva. "Tegu on Skandinaavia omavahelise vastasseisuga. Teine mäng on Venemaaga, seega saame natukene reisida. Kolmandana ootab ees FIFA edetabeli liider Belgia. See on juba tõeline mõõdik meile."

Juba varasemalt oli teada, et Soomel on võimalus ainult pääseda kas A- või B-gruppi. A-alagruppi loositi lisaks Itaaliale lõpuks kokku Türgi, Wales ja Šveits.

"Spekuleeriti, et Itaalia võib kokku minna Šveitsi ja Rootsiga. Lõpuks tuli vastu Šveits ja Türgi. Sel hetkel juba lootsin, et tahaks ikkagi B-gruppi saada," arutles Kanerva.

Kanerva oli rahul just geograafilisest vaatenurgast vaadates. Kui B-grupi mängud peetakse Soomele lähedal Kopenhaagenis ja Peterburis, siis A-grupis oleksid nad pidanud lendama Rooma ja Bakuusse. "Reisimisele mõeldes ning just fännide vaatenurgast, on B-grupp päris mugav. Kui Rootsi oleks A-gruppi sattunud, oleks olnud huvitav näha, kuidas neil oleks läinud."