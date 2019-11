Soome jalgpallikoondise kapten: see päev jääb igaveseks meelde!

Soomele tagas edasipääsu 3:0 võit Liechtensteini üle.

"Eilne päev jääb meile igaveseks meelde," tõdes koondise kapten Tim Sparv intervjuus Iltalehtile. "Natuke raske on mõista, millega hakkama saime. Läheb veel aega, et jõuaks kohale, et olemegi suures mängus sees. Liiga tihti oleme pidanud diivanil istuma ja neid matše kodust vaatama. Nii et jah, see saavutus tähendab meile väga palju."

Kas kaptenina pidasid pärast riietusruumis võidukõne ka? "Ma pigem karjusin ja laulsin rõõmust. Loodan, et kõik mõistavad, kui palju see mulle isiklikult tähendab. Koondise esindamine on osa minust. Ma olen rahvuskoondisega olnud seotud 17 aastat. See on mu karjääri tipphetk."

Soome meeskonnal on nüüd J-alagrupis üheksa vooru järel 18 punkti, mis annab Itaalia (27) järel teise koha. Nende lähim ohustaja Kreeka, kellega kohtutakse viimases voorus, jääb soomlastest juba seitsme silma kaugusele.