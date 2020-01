Soome jalgpallikoondis sai hea uudise, peatreener seadis ambitsioonika eesmärgi

Kanerva tegi lõppenud aastal Soome jalgpallikoondisega ajalugu, tüürides meie põhjanaabrid esmakordselt Euroopa meistrivõistlustele. 55-aastase soomlase senine leping kehtis EM-i lõpuni, uus kontraht hoiab Kanerva koondise juures aastani 2022.

"Mul on suur au, et jalgpalliliit soovib minuga jätkata," vahendas Iltalehti Kanerva sõnu. "Olen väga motiveeritud, et edasi minna. Oleme viimaste aastate jooksul palju kogenud. Sel suvel ootab meid ees suur seiklus."

Kanerva juhtimisel tegid soomlased tegusid ka UEFA Rahvuste Liigas, võites C-liigas alagrupi Ungari, Kreeka ja Eesti ees. Alagrupi võiduga kindlustati järgmiseks hooajaks pääs B-liigasse. "Loodetavasti 2022. aastal mängime juba A-liigas," seadis Kanerva tulevikuks kõrge sihi.

EM-il debüteeriv Soome kuulub suurturniiril ühte alagruppi Taani, Belgia ja Venemaaga.