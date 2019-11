Soome jalgpallikoondis kardab, et nad loositakse EM-iks tõelisesse surmagruppi

Esmakordselt EM-ile jõudnud Soome puhul on juba praeguseks selge, et nad saavad sattuda ainult A- või B-alagruppi.

Kui loos peaks soomlased viima B-alagruppi, siis on teada, et neil tuleks mängida Belgia, Venemaa ja Taaniga. B-alagrupi kohtumised toimuvad Peterburis ja Kopenhaagenis.

Kui loos peaks soomlased saatma A-alagruppi, siis seal on potentsiaalseid vastaseid rohkem. Kindlasti mängib A-alagrupis Itaalia. A-alagrupi mängud toimuvad Roomas ja Bakuus.

Teisest loosipotist tõmmatakse A-alagruppi Prantsusmaa, Poola, Šveits või Horvaatia.

Kolmandast loosipotist satub A-alagruppi Portugal, Türgi, Austria, Rootsi või Tšehhi ning neljandast Soome või Wales.

Soome surmagrupp

Kui B-alagruppi sattumine oleks Soome jaoks paras katsumus, siis A-alagrupis võivad asjad olla nende jaoks veelgi hullemad. Nagu näha, siis lisaks Itaaliale võivad sinna kolmikusse sattuda veel ka Prantsusmaa ja Portugal.

Ilta-Sanomat toob välja, et selle kolmiku vastu suurt lootust poleks ning armu ei anna ka ajalugu. Soome on Itaaliaga mänginud 15 korda ning ainus võit pärineb 1912. aasta olümpiamängudelt (Soome jalgpalliliit loodi 1907. aastal ning olümpial osaleti Tsaari-Venemaa autonoomse piirkonnana).

Prantsusmaaga on soomlased mänginud kümme korda ning tulemuseks on üks viik ja üheksa kaotust. Valitseva Euroopa meistri Portugaliga on mängitud ka kümnel juhul ning tulemuseks on üks võit, neli viiki ja viis kaotust.