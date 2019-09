Soome jalgpallikoondis alistas Kreeka ja astus pika sammu EMi suunas

Soome kangelaseks tõusis Inglismaa kõrgliigaklubi Norwich City väravamasin Teemu Pukki, kes realiseeris 52. minutil Glen Kamara teenitud penalti. Kreeklaste patuoinaks oli karistusalas vea teinud Dimitrios Kourbelis.

Neljanda järjestikuse võidu saanud Soomel on J-alagrupis viie vooru järel 12 punkti, mis annab täiseduga jätkava Itaalia (15p) järel teise koha. Soomlaste ainus kaotus on tulnud just Itaalia vastu.

Kolmandal real asuv Bosnia ja Hertsegoviina jääb soomlastest maha juba viie punktiga, Kreeka lausa kaheksaga (!). Otse EMile saavad automaatselt iga alagrupi kaks paremat.

F-alagrupis jätkab täiseduga Hispaania, kes võitis täna Sergio Ramose (penalti) ja Paco Alcaceri väravatest võõrsil Rumeeniat 2:1.

Tänased valikmängud/tabeliseisud:

D-alagrupp:

Gibraltar 0 : 6 Taani

Iirimaa 1 : 1 Šveits



Standings provided by Sofascore LiveScore



F-alagrupp:

Fääri saared 0 : 4 Rootsi

Norra 2: 0 Malta

Rumeenia 1 : 2 Hispaania



Standings provided by Sofascore LiveScore



G-alagrupp:

Iisrael 1 : 1 Põhja-Makedoonia



Standings provided by Sofascore LiveScore



J-alagrupp;

Armeenia 1 : 3 Itaalia

Bosnia-Hertsegovina 5 : 0 Liechtenstein

Soome 1 : 0 Kreeka