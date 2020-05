Soome jalgpalliklubi viskas vägistamises süüdistatava mängija klubist välja

Mariehamni mängumees arreteeriti 7. mail ning teda kahtlustatakse kolmes vägistamisjuhtumis ning ühes kallaletungis. Esmaspäeval viidi vahi all olev mees üle Turu vanglasse. Ahvenamaa ringkonnakohtul on 30. juunini aega esitada mehele ametlikud süüdistused.

"Klubi ei saa selliseid süüdistusi aktsepteerida," põhjendas otsust Mariehamni esindaja Dan Mikkola. "Mõistame, et karistame mängijat, keda pole veel ametlikult süüdi mõistetud, kuid fakt on, et teda kahtlustatakse nendes asjades ning see ei käi kokku meie klubi väärtustega."

"Me ei saa juhtida organisatsiooni, kuhu kuulub üle 500 noormängija ning kellest 30% on tüdrukud, kui meeskonnas on mängija, keda süüdistatakse nii tõsistes kuritegudes," lisas Mikkola.

Mariehamni jalgpalliklubi ainus Soome meistritiitel pärineb 2016. aastast. Lõppenud hooajal sai meeskond kohalikus kõrgliigas kuuenda koha.