Soome jalgpalliekspert: Kasahstani asemel tahtsime Eestit, Šotimaa röövis meie alagrupi

Lisaks Šotimaale mängivad F-grupis Taani, Austria, Iisrael, Fääri saared ja Moldova.

Soomlaste loos nii armuline ei olnud, sest neil tuleb kohtuda valitseva maailmameistri Prantsusmaa, tugeva Ukraina ning Bosnia ja Hertsegoviina ja Kasahstaniga.

"Loosimine ei läinud kõige paremini, kuna Prantsusmaa on tiitlikaitsja, Ukraina mängis Rahvuste liiga karmis A-liigas ja Bosnia oli neljandas loosimispotis kõrgeima asetusega riik," arutles eksjalgpallur Rajamäki, lisades, et "Eesti oleks olnud sobivam variant kui Kasahstan".

Kuigi soomlased üllatasid novembris Pariisis Prantsusmaad 2:0 võiduga, ei usu Rajamäki, et teist sellist üllatust enam tuleb.

"Ma ei näe, et Soome suudaks Pariisis Prantsusmaad kaks korda järjest võita. See oleks sama suur üllatus, kui oleksime võitnud Itaaliat EMi valikmängu esimeses kohtumises pärast seda, kui Itaalia oli just MM-ilt välja jäänud ja suvel kodus istunud. Kui Prantsusmaal oli viimase meiega kohtumise eel ettevalmistusega probleeme, siis nüüd seda kindlasti enam pole. Kodus on muidugi Soomel alati võimalus," hindas Rajamäki ja lisas naerdes: "Šotimaa varastas meie alagrupi!"

Rajamäki usub siiski, et soomlastel on võimalus võidelda alagrupis teise koha eest, mis annaks veel võimaluse play-offi kaudu MM-pääset püüda.