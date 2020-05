Soome jalgpalli raputab suur vägistamisskandaal

Viimati 2016. aastal Soome meistriks tulnud klubi teatas, et nende jaoks on tegemist šokeeriva uudisega. „Oleme šokis. See on väga tõsine süüdistus. Saame sellise asja ainult hukka mõista. Selline asi on meie klubi väärtustega täielikus vastuolus,“ sõnas klubi esindaja Dan Mikkola Iltalehtile.

Ahvenamaa kohus on kinnitanud, et mees on praeguseks võetud vahi alla ning teda süüdistatakse kolmes vägistamisjuhtumis ning ühes kallaletungis.

„Kuulsime eelmisel nädalal selle juhtumi kohta erinevaid kuulujutte. Pühapäeval viidi ta aga ülekuulamisele ja seejärel ta juba vahistati,“ lisas Mikkola, kelle sõnul asutakse ka klubi sees arutama, mida edasi teha.

Soome kõrgliiga soovib hooajaga jätkata 1. juulil.