Šokk: maailma ühe parima väravavahi isa läks ujuma, aga elusalt tagasi ei tulnudki

Uudisteagentuur Reutersi teatel läks 57-aastane Becker perekonna suvila lähedal asunud paisjärve ujuma ja jäi kadunuks. Ametivõimud kinnitasid, et Becker uppus. Tegu oli õnnetusjuhtumiga, kellegi teise kätt tema surmas Brasiilia politsei sõnul polnud.

Mõlemad Jose Beckeri pojad on tunnustatud väravavahid: 28-aastane Alisson on eduka karjääri teinud AS Romas ja Liverpoolis, 34-aastane Muriel on esindanud Brasiilia klubisid Internacionali ja Fluminenset ning Portugali tiimi Belenensesit.

Rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA valis Alissoni 2019. aastal maailma parimaks väravavahiks. Alisson on varasemates usutlustes öelnud, et inspiratsiooni väravavahiks saada sai ta muuhulgas oma isalt.

"Meil on väravavahtide perekond: mu isa mängis oma töökoha võistkonna eest, ema mängis koolis käsipalli ja mu vanaisa oli amatöörjalgpallur," rääkis Alisson 2018. aastal Liverpooli kodulehele.