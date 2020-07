Skandaal Valgevenes: naisjalgpallurid peavad konkurenti meheks

18 pallurit saatsid Valgevene jalgpalliliidule kirja, kus paluti 33-aastasele Simporele teha sootest, kirjutas portaal Tut.by.

Mängijate sõnul ei paista Minski Dinamot esindav Simpore mängude ajal platsil välja nagu naine, kahtlusi on tekitanud ka füüsilised kontaktid.

Valgevene jalgpalliliit peab mängijate nõudmist arusaamatuks ja rassistlikuks. Alaliidu teatel on Dinamo esitanud kõik vajalikud dokumendid, sealhulgas ka meditsiinilised. Lisaks märgiti, et Simpore on kaasa teinud ametlikes kohtumistes Burkina Faso koondise eest ja FIFA ei laseks meest naiste võistlusele mängima.

Simpore on Dinamo särgis löönud kaheksa mänguga kaheksa väravat.