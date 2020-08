Sevilla võitis taas Euroopa liiga, Romelu Lukakust sai platsi õnnetuim mees

Kohtumist alustas paremini Inter, sest Romelu Lukaku viis Itaalia klubi viiendal minutil penaltist ette. Sevilla vastus oli kiire, 12. minutil skooris Luuk de Jong. Hollandlane oli täpne ka 33. minutil. Esimene poolaeg jäi siiski 2:2 viiki, Interi poolt lõi 35. minutil värava Diego Godin.

Sevilla kangelaseks tõusis kaitsja Diego Carlos, kes üritas 74. minutil käärlööki. Interi jaoks eriti õnnetul kombel sai oma värava ees jala vahele Lukaku ning Sevilla võiduvärav oli sündinud. Protokolli kirjutati tabamuse autoriks siiski Diego Carlos, mitte Lukaku.

Sevilla võiduvärava löönud Diego Carlos. Foto: AP/SCANPIX

Poolfinaalis Manchester Unitedi välja lülitanud Sevillast on viimastel kümnenditel saanud tõeline Euroopa liiga spetsialist. Kokku on neil nüüd tiitleid kuus ja sellega on nad ka antud sarja kõige edukam klubi. Enne tänavust aastat oli Sevilla Euroopa liiga võitjaks kroonitud 2006., 2007., 2014., 2015. ja 2016. aastal. Kokku ongi finaalis mängitud kuuel korral ehk esikohamängust on alati lahkutud võitjana.

Ka Inter on tugevuselt teises eurosarjas edukas olnud. Toona UEFA karikasarja nimetust kandnud turniiril triumfeeriti 1991., 1994. ja 1998. aastal.