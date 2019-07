Sergei Pareiko teisik pani Marokos ameti maha

Renard teatas ameti maha panemisest pärast Aafrika Rahvuste Karika ebaõnnestumist. Üheks turniiri suurfavoriidiks peetud Maroko sai 16 parema seas penaltiseerias šokeeriva kaotuse Beninilt.

"On aeg lõpetada see pikk ja ilus peatükk minu elus," ütles 50-aastane prantslane, lisades üllatuslikult, et tegi vastava otsuse juba enne Rahvuste Karikat. "See on vältimatu otsus, mille langetasin kõvasti enne turniiri. Olin seda põhjalikult kaalunud."

2012. aastal Rahvuste Karika Zambiaga ja 2015. aastal Elevandiluurannikuga võitnud Renard juhendas Marokot alates 2016. aasta veebruarist. Tema käe all tõusis Maroko FIFA edetabelis 81. kohalt 47-ndaks, jõudes 2018. aastal pärast 20-aastast pausi esimest korda ka MM-finaalturniirile.

Vahetult enne MM-i põikas Renard oma hoolealustega ka Lilleküla staadionile, kus võeti 4754 pealtvaataja ees Eesti üle 3:1 võit. Pärast mängu tehtigi Eesti koondise endise väravavahi Sergei Pareikoga see lõbus foto: