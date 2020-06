Serbia koondise jalgpallur pidi USA klubist lahkuma, sest tema naine ründas sotsiaalmeedias protestijaid

Tea Katai oli Instagramis räigeid avaldusi teinud nii BLMi meeleavaldajate aadressil kui USA linnades toimuvate rüüstamiste kohta. Naine oli lootust avaldanud, et USA politsei hakkab meeleavaldajaid tapma.

Aleksandar Katai vabandas abikaasa postituste pärast, teatades, et need ei kajasta tema vaateid ja tegelikult tema peres selliseid avaldusi ei tolereerita.

"See on minu perekonna poolt suur viga ja ma võtan kogu vastutuse endale," teatas serblane. "Mul on kahju, et need postitused tegid haiget LA Galaxy perekonnale ja kõigile rassismi vastu võitlejatele."

Seejärel jõudis 29-aastane jalgpallur oma koduklubi Galaxyga lepingu lõpetamise osas vastastikuse kokkuleppeni.

LA Galaxy klubi teatas oma pressiavalduses: "LA Galaxy on teadlik Tea Katai - kes on Aleksandar Katai abikaasa - rassistlikest postitustest ja mõistab need sügavalt hukka, nõudes nende kustutamist sotsiaalmeediast. LA Galaxy seisab rangelt igasuguse rassismi vastu."

Serbia koondises üheksa kohtumist pidanud Katai on varem mänginud ka Olympiakoses, Belgradi Red Staris, Alavesis ja Chicago Fire`is.

Praegused USA protestid algasid pärast seda, kui Minneapolise politseinik Derek Chauvin tappis vahistamise käigus mustanahalise George Floydi.