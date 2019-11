Selgusid jalgpalli EM-i alagrupid, kokku loositi tõeline surmagrupp

F-gruppi loositi kokku tõeline surmagrupp, kui vastamisi lähevad valitsev Euroopa meister Portugal, valitsev maailmameister Prantsusmaa, Saksamaa ja A-divisjoni võitja (loe allpool lähemalt).

Esmakordselt EM-ile pääsenud soomlased lähevad vastamisi Taani, Belgia ja Venemaaga.

Jalgpalli EM-i alagrupid:

- A-alagrupp (mängud Roomas ja Bakuus): Türgi, Itaalia, Wales, Šveits

- B-alagrupp (mängud Peterburis ja Kopenhaagenis): Taani, Soome, Belgia, Venemaa

- C-alagrupp (mängud Amsterdamis ja Bukarestis): Holland, Ukraina, Austria, D-divisjoni võitja

- D-alagrupp (mängud Londonis ja Glasgows): Inglismaa, Horvaatia, C-divisjoni võitja, Tšehhi

- E-alagrupp (mängud Bilbaos ja Dublinis): Hispaania, Rootsi, Poola, B-divisjoni võitja

- F-alagrupp (mängud Münchenis ja Budapestis): A-divisjoni võitja, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa

Neli meeskonda selguvad veel play-off mängude kaudu.

Play-off’i kaudu EM-pääset jahtivad koondised (edasi pääsevad ainult divisjoni võitjad)

- A-divisjon: Island, Bulgaaria, Ungari, Rumeenia

- B-divisjon: Bosnia ja Hertsegoviina, Slovakkia, Iirimaa, Põhja-Iirimaa

- C-divisjon: Šotimaa, Norra, Serbia, Iisrael

- D-divisjon: Gruusia, Põhja-Makedoonia, Kosovo, Valgevene

Alagruppide moodustamise põhimõtted:



- Esiteks saavad EM-i korraldajad mängida just selles alagrupis, mille mänge nad võõrustavad. Venemaa ja Taani on ühes alagrupis, kuna alagrupimänge võõrustavad linnad olid juba eelnevalt paigas ja oli teada, et Kopenhaagen ja Peterburi võõrustavad B-alagrupi kohtumisi.