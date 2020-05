Seksnukud pealtvaatajateks sättinud Korea klubi ootab karm karistus

Kuna publikut koroonaviiruse tõttu veel tribüünile ei lasta, leidis FC Seoul lahenduse nukkude näol. Oleks pinkidele istuma seatud mannekeenid, poleks vutijuhid kisa tõstnud, kuid täiskasvanute mänguasjad alaliidu arvates jalgpallistaadionile ei sobi.

Kohaliku meedia teatel on õhus variant, et FC Seolil võetakse tabelist viis punkti maha või määratakse neile viie miljoni vonni (3712 euro) suurune rahatrahv.

2016. aastal Lõuna-Korea meistriks kroonitud ning hetkel tabelis kuuendat kohta hoidev FC Seoul vabandas esmaspäeval juhtunu pärast, öeldes, et ei kontrollinud saadetist ega olnud teadlik, et need olid seksnukud.