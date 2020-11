Segadus Mohamed Salah'i ümber: jalgpalliliit teatas tähtmängija positiivsest koroonaproovist, kuid kustutas peagi avalduse

Alaliit kirjutas, et egiptlane on asümptomaatiline, kuid andis siiski positiivse koroonaproovi. Lisaks toodi välja, et ühelgi teisel mängijal viirust ei tuvastatud.

Peagi oli pressiteade aga Egiptuse jalgpalliliidu kodulehelt kadunud ning lisatud oli uus pressiteade, kus avaldati, et kolm mängijat on nakatunud viirusesse. Ühtegi nime aga enam välja ei toodud. Samas lisati, et meeskonna seas viiakse läbi kordustestid. Samuti olevat haigestunud kolm Togo mängijat.

Nimelt ootab Egiptust laupäeval ees Aafrika meistrivõistluste kvalifikatsioonimäng Togoga. Kolm päeva hiljem mängitakse sama vastasega võõrsil.

Salah mängis viimati 8. novembril, kui Liverpool sõitis külla Manchester Cityle. Sel nädalal liitus Salah Egiptuse jalgpallikoondisega, kuid ta jõudis vahepeal käia enda venna pulmas ning kolmapäeval külastas ta üht Kairoses toimunud auhinnatseremooniat.

Kui Salah peaks tõesti olema viirusesse nakatunud, on suure küsimärgi all, kas ta saab kaasa teha Liverpooli ja Leicesteri vahelises kohtumises ning Meistrite Liiga matši Atalantaga, mis toimuvad vastavalt 21. ja 25. novembril.