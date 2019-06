Seebiooper jalgpallimaailmas: Sergio Ramos kutsub pulma 500 inimest, kuid üheksa aastat tiimikaaslaseks olnud Ronaldo jäi pika ninaga

33-aastane Ramos abiellub kauaagse kallima Pilar Rubioga. Suurejoonelised pulmad peetakse Sevilla kuulsas katedraalis.

Loomulikult on meedias üksipulgi lahatud ka pulma kutsutud inimeste nimekirja. Teiste seas on kohale saabumas David Beckham koos abikaasa Victoriaga. Samamoodi on kutstutud vihavaenlase FC Barcelona keskkaitsja Gerard Pique koos elukaaslase Shakiraga.

Madridi Reali jalgpalliklubi tegemisi pingsalt kajastava ajalehe Marca teatel esineb pulmapeo õhtul legendaarne bänd AC/DC. Viimastele tuleb maksta selle eest üle miljoni euro. Hispaania meedias on see ristitud juba sealseks aasta pulmaks.

Üks tõrvatilk siiski leiti. Nimelt ei kutsunud Ramos pulma pikaaegset klubikaaslast Cristiano Ronaldot. Koos palliti Reali ridades koguni üheksa aastat. Eelmisel suvel otsustas Ronaldo jätkata karjääri Torino Juventuses.