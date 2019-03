Saksamaa võitis põnevuskohtumises Hollandit, Põhja-Iirimaa tõusis alagrupi liidriks

Alagrupi eeldatavate favoriitide Saksamaa ja Hollandi vaheline kohtumine algas paremini külaliste sakslaste jaoks. Leroy Sane ja Serge Gnabry väravad viisid Saksamaa poolajaks 2:0 ette.

Teisel poolajal tulid hollandlased mängu tagasi. Kõigepealt vähendas Matthijs de Ligt kaotusseisu minimaalseks ning Memphis Depay tabamus viigistas mänguseisu. Viimane sõna jäi siiski Saksamaale. 90. minutil tõi sakslastele võidu Nico Schulzi värav.

C-alagrupi teises kohtumises alistas Põhja-Iirimaa koduväljakul 2:1 Valgevene. Johnny Evans viis võõrustajad juhtima, kuid Igor Stasevichi tabamus viigistas seisu. Põhja-iirlastele päästis võidu Josh Magennis 87. minutil.

Kahest mängust kaks võitu saanud Põhja-Iirimaa on C-alagrupi liider. Holland ja Saksamaa on kolme punkti peal, Eestil ja Valgevenel on punktiarve avamata.

Eesti naaberriikidest olid täna võistlustules Läti ja Venemaa. G-alagrupis mängivad lätlased pidid võõrsil tunnistama Poola 2:0 paremust. Poolakate eest olid täpsed Robert Lewandowski ja Kamil Glik.

I-alagrupis sõitis Venemaa külla Kasahstanile. Venelased said kindla 4:0 võidu. Alagrupi liider Belgia alistas 2:0 Küprose.

Kõik tänased tulemused:

Kasahstan - Venemaa 0:4

Wales - Slovakkia 1:0

Ungari - Horvaatia 2:1

Iisrael - Austria 4:2

San Marino - Šotimaa 0:2

Holland - Saksamaa 2:3